Türkiye milli maçı canlı izle! A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası play-off yarı final maçında bu akşam deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Milli takımımız şuanda 1-0 yenik durumda. Peki, Türkiye nasıl tur atlar? Türkiye bir üst tura çıkması için kaç kaç yenmesi gerekiyor? Türkiye FIFA 2022 gruplara kalır mı? İşte detaylar...

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI BAŞLADI MI?

Portekiz-Türkiye 2022 Dünya Kupası Eleme maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde yani bugün akşam saat 22:45 'te başladı. Maç tüm hızıyla devam ediyor.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç şuanda 1-0 Portekiz'in üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Portekiz'in golleri:

15. dakika : Otávio Edmilson da Silva Monteiro

TÜRKİYE NASIL TUR ATLAR?

Portekiz-Türkiye maçı tek maç üzerinden oynanacaktır. Haliyle bu maçı kazanan takım bir üst tura yani play off finaline yükselecek. Milli takımımız şuanda 1-0 geride. Üst tura çıkması için maçta beraberlik alıp maçı uzatmalara götürmesi gerekir. Veya maçta 2 gol atarsak 2-1 Portekiz'i yenip bir üst tura çıkabiliriz. Milli takımımıza başarılar diliyoruz.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI TEK MAÇ MI? RÖVANŞI VAR MI?

2022 Dünya Kupası play-off eleme maçları tek maç üzerinden oynanmaktadır. Bundan dolayı Portekiz-Türkiye maçı da tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan takım İtalya-K. Makedonya karşılaşmasının galibi ile eşleşecek. O maçı da kazanan takım Dünya Kupası gruplarında oynamaya hak kazanacaktır. Milli takımımıza başarılar diliyoruz.

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