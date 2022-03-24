Türkiye nasıl tur atlar? Türkiye bir üst tura çıkması için kaç kaç yenmesi gerekiyor? Türkiye FIFA 2022 gruplara kalır mı?
- Güncelleme:
Portekiz-Türkiye maçı 1-0 devam ederken izleyiciler, Türkiye nasıl tur atlar? Türkiye bir üst tura çıkması için kaç kaç yenmesi gerekiyor? Türkiye FIFA 2022 gruplara kalır mı? merak ediyor. Peki, Türkiye'nin tur atlaması için kaç kaç yenmesi gerekiyor? Türkiye tur atlama ihtimalleri ve olasılıkları nelerdir? İşte kısaca bilgiler...
Türkiye milli maçı canlı izle! A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası play-off yarı final maçında bu akşam deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Milli takımımız şuanda 1-0 yenik durumda. Peki, Türkiye nasıl tur atlar? Türkiye bir üst tura çıkması için kaç kaç yenmesi gerekiyor? Türkiye FIFA 2022 gruplara kalır mı? İşte detaylar...
Portekiz-Türkiye 2022 Dünya Kupası Eleme maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde yani bugün akşam saat 22:45 'te başladı. Maç tüm hızıyla devam ediyor.
Maç şuanda 1-0 Portekiz'in üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:
Portekiz'in golleri:
- 15. dakika : Otávio Edmilson da Silva Monteiro
Portekiz-Türkiye maçı tek maç üzerinden oynanacaktır. Haliyle bu maçı kazanan takım bir üst tura yani play off finaline yükselecek. Milli takımımız şuanda 1-0 geride. Üst tura çıkması için maçta beraberlik alıp maçı uzatmalara götürmesi gerekir. Veya maçta 2 gol atarsak 2-1 Portekiz'i yenip bir üst tura çıkabiliriz. Milli takımımıza başarılar diliyoruz.
2022 Dünya Kupası play-off eleme maçları tek maç üzerinden oynanmaktadır. Bundan dolayı Portekiz-Türkiye maçı da tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan takım İtalya-K. Makedonya karşılaşmasının galibi ile eşleşecek. O maçı da kazanan takım Dünya Kupası gruplarında oynamaya hak kazanacaktır. Milli takımımıza başarılar diliyoruz.