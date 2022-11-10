Milli takım aday kadrosu! A milli takım aday kadrosu isimleri! A milli takım aday kadrosunda kimler var?

Milli takım aday kadrosu isimleri merak ediliyor. Milli maç öncesi Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım aday kadrosu belirlendi. Peki Milli takım aday kadrosunda kimler var? Türkiye milli takım aday kadrosu merak edilmekte. İşte, Milli takım aday kadrosu isimleri!

Milli takım aday kadrosu! Mart 2023'te başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri için ideal kadroyu bulmayan çalışan Stefan Kuntz ve ekibi tarafından A Milli Takım aday kadrosu belirlendi. Peki Milli takım aday kadrosunda kimler var? Türkiye milli takım aday kadrosu merak edilmekte. İşte, Milli takım aday kadrosu isimleri haberimizde...

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Milli takımımızın aday kadrosunda şu isimler yer almaktadır:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Adana Demirspor), Tayyip Sanuç (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Emre Mor, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler (Fenerbahçe), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Emirhan İlkhan (Torino), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Orkun Kökçü (Feyenoord), Doğukan Sinik (Hull City), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Bozok (Trabzonspor)

A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç ilk kez aday kadroya davet edilirken; Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Emre Mor uzun bir aradan sonra yeniden kadroda yer aldı.