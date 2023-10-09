Türkiye milli maçı ne zaman? Türkiye - San Marino maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye milli maçı ne zaman olduğu araştırılırken UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye ve San Marino karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, İstanbul'da, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek. ürkiye - San Marino hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Türkiye - San Marino maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Türkiye - San Marino maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - San Marino hangi kanalda?
Türkiye - San Marino maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Türkiye - San Marino maçı şifresiz mi ve Türkiye - San Marino maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Türkiye - San Marino maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - San Marino hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Türkiye ile San Marino arasındaki UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Türkiye-San Marino Maçı, 13 Ekim Cuma günü oynanacak.
Türkiye-San Marino Maçı, saat 19:45 başlayacak.
Türkiye ve San Marino, karşı karşıya geleceği UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçı, İstanbul'da, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanacak.