A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 7. maçında saat 21.45'te Konya'da Letonya ile karşılaşıyor. Türkiye milli maçı kaç kaç bitti ve Türkiye-Letonya maçı kaç kaç olduğu araştırılıyor. Türkiye-Letonya maç özeti! merak ediliyor. Peki, Türkiye-Letonya maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Letonya maç özeti!

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye-Letonya maçı kaç kaç bitti ve Türkiye-Letonya maç özeti merak edilirken Türkiye ve Letonya takımlarının ilk 11'i gündeme geliyor. Türkiye-Letonya maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Letonya maç özeti sıklıkla araştırılıyor. Türkiye milli maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Letonya maç özeti! Detaylar haberimizdedir…

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TÜRKİYE-LETONYA MAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Türkiye; Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkacar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper.

Letonya; Ozols, Savalnieks, Balodis, Tobers, Ciganiks, Savaljevs, Emsis, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis

TÜRKİYE MİLLİ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, deplasmanda 1-0 kazanılan Hırvatistan karşılaşmasının 11'inde tek değişikliğe giderek takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam, sağ kanatta görev yapan İrfan Can Kahveci'nin yerine Yunus Akgün'ü ilk 11'de görevlendirdi.

Golün ardından VAR, hakem Enea Jorgi'yi uyardı. Uzun bir süre bekleyen Jorgi, Hakan'ın ofsaytta olduğunu tespit etti ve golü geçersiz saydı.

TÜRKİYE-LETONYA MAÇ ÖZETİ

A Milli Futbol Takımı,EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7'nci maçındaKonya'da Letonya'yı konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'debaşlayan karşılaşmayı Arnavutluk'tan Enea Jorgi yönetti. Jorgi'nin yardımcılıklarını ise Denis Rexha ve Ridiger Çokaj üstlendi.

22. dakikada sağ kanattan Ferdi'nin pasında Barış Alper topla buluştu ve pasında Hakan'ı buldu. Hakan'ın vuramadığı topta Yunus araya girdi ve topu ağlara gönderdi. VAR kontrolü sonrasında hakem gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.