2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Millî Takımımızın maç takvimi netleşti. E Grubu'nda yer alan millî takımımız, İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. 2025 yılı boyunca yapılacak olan bu kritik karşılaşmalar, takımımızın gruptan çıkma mücadelesinde büyük önem taşıyor. Futbolseverler, heyecan dolu maçlara tanıklık etmeye hazırlanıyor. Milli takım maçları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025! Milli takım maçları ne zaman?

A MİLLÎ TAKIMIN İLK MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında E Grubu'nda yer alan A Millî Futbol Takımımız, Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Eleme maçları 4 Eylül'de başlayacak ve millîlerimiz, ilk karşılaşmasında saat 19.00'da Gürcistan'ın ev sahipliğinde Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda sahaya çıkacak. Bu önemli mücadele, turnuvaya katılma yolunda kritik bir adım olacak ve futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip edilecek.

2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ

4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül: Türkiye - İspanya

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye

A MİLLÎ TAKIMIN GRUBUNDAKİ SON RAKİP HANGİ TAKIM OLACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda yer alacak A Millî Futbol Takımı'nın rakipleri netleşmeye devam ediyor. Daha önce Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşen millî takımın son rakibi, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda'yı penaltılarla 5-4 yenen İspanya oldu. Böylece, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası yolundaki grup arkadaşları Gürcistan, Bulgaristan ve son Avrupa Şampiyonu İspanya olarak kesinleşti.