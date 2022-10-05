Ampute Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden Türkiye ampute takımımızın maçları heyecanla takip ediliyor. Sporseverlerin ilgisini çeken Ampute Dünya Kupası'nın maçları heyecanla takip ediliyor. Milli takımımızın çıkacağı Türkiye - Meksika maçının ne zaman olduğu ise araştırılmakta. A grubunda 3 maça çıkarken 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile gruptan çıktı. Şimdi ise son 16 turunda mücadele edecek. Türkiye - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Meksika maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. A grubunda 3 maça çıkarken 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile gruptan çıktı. Şimdi ise son 16 turunda mücadele edecek. Ampute takımımız son 16'da Meksika ile eşleşti. Türkiye - Meksika maçının ne zaman olduğu ise merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Türkiye - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Meksika maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye - Meksika maçı CANLI izle!

TÜRKİYE - MEKSİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek olan Türkiye ile Meksika'nın maçı 5 Ekim tarihinde saat 20:00'da oynanacak.

TÜRKİYE - MEKSİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

5 Ekim tarihinde oynanacak olan Türkiye - Meksika maçı TRT Spor Yıldız kanalında ekranlara gelecek.

Ampute Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Osman Çakmak'ın maç hakkında söyledikleri ise şöyle;

"Takım halinde çok iyi kenetlendik. Mükemmel bir hava var. Göreve geldiğim günden beri tüm maçları kazandık. İlk kez beraberlik yaşandı, onun moral bozukluğu oldu çocuklarda ama psikoloğumuz eşliğinde ilk dokunuşu yaptık." ifadelerinin ardından şu sözleri de ekledi; "Haiti maçına çok iyi başladık ama kendi hatamızla 1-0 geriye düştük. Tekrar oyunu forse ettik ve birinci bölgeden ikinci bölgeye geçiş oyununu çok iyi oynadık. Mükemmel bir oyun sergiledik ama son vuruşları başaramadık. Beraberliği de yakaladıktan sonra ikinci yarıda oyunu forse ettik. 29 pozisyon girişimi, 9 net pozisyonumuz var. Pes etmedik, mücadeleye devam ettik. Sosyal medya çok güçlü. Herkesin takımı şampiyon ilan etmesi, arkadaşlarımızda rehavete sebep oldu. Galibiyetle bitirmeyi onlar da çok istiyordu ama o rahatlık maça da yansıdı. Son vuruşlarda dünyanın en iyi takımıyız. Gruptan lider çıksak Arjantin'le karşılaşacaktık ama şimdi Meksika ile karşılaşacağız. Meksika da kendi grubundan ikinci olarak çıktı. Allah nasip ederse önce Meksika, sonra çeyrek final ve sonra maç maç düşünüp önce Vodafone Park'a sonra Nef Arena'ya gitmek ve 55 bin kişinin önünde o kupayı Türk milletine armağan etmek istiyoruz. En büyük arzumuz bu."