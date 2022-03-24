Portekiz- Türkiye 2022 Dünya Kupası Eleme maçı bugün saat 22:45'te başlayacak. Milli takımımıza sonsuz başarılar diliyoruz... Maç başlamadan önce maçın rövanşı olarak mı? Maçın rövanşı neden yok? merak ediliyor. Peki, Türkiye maçı tek maç mı, çift maç mı? 24 Mart Portekiz-Türkiye maçı rövanşı var mı, tek maç mı olacak? Maç neden Portekiz'de oynanıyor? Ayrıntılar sizlerle...

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Portekiz-Türkiye 2022 Dünya Kupası Eleme maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde yani bugün akşam saat 22:45 'te başlayacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI TEK MAÇ MI? RÖVANŞI VAR MI?

2022 Dünya Kupası play-off eleme maçları tek maç üzerinden oynanmaktadır. Bundan dolayı Portekiz-Türkiye maçı da tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan takım İtalya-K. Makedonya karşılaşmasının galibi ile eşleşecek. O maçı da kazanan takım Dünya Kupası gruplarında oynamaya hak kazanacaktır. Milli takımımıza başarılar diliyoruz.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NEDEN TEK MAÇ OYNANIYOR?

Dünya Kupası eleme maçları tek maç üzerinden oynanıyor. Maçların rövanşı olmuyor. Bundan dolayı Portekiz-Türkiye maçı da tek maç olacaktır. Kazanan takım bir üst tura çıkacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI HAKEMİ KİM?

Maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

4 İSİM KADRODAN ÇIKARTILDI

A Milli Takım'ın Portekiz sınavı öncesinde flaş gelişmeleri yaşanıyor. Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün, A milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosundan çıkarıldı.

TAMAM MI DEVAM MI MAÇI

Yarı final mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak.

YENEN TAKIM RAKİBİNİ BEKLEYECEK

Milliler, Portekiz maçını kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

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