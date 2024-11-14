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Türkiye maçı ne zaman? Türkiye Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Galler maç bileti kaç TL?

Türkiye maçı ne zaman? Türkiye Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Galler maç bileti kaç TL?
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Türkiye'nin Galler ile yapacağı maçın tarihi, saat bilgisi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Futbol severler, Türkiye'nin önemli karşılaşmasını kaçırmamak için maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyorlar.

Türkiye Galler maçı hangi kanalda, nereden izlenir merak ediliyor. Galler Türkiye maçı başlaması saatler kaldı. Milyonlarca futbol sever Türkiye Galler hangi kanalda, araştırıyor. Milli maç heyecanı her geçen gün artarken, Türkiye ile Galler arasındaki bu kritik karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz izlenip izlenmeyeceği futbol severler arasında en çok merak edilen konular arasında. Maç günü yaklaştıkça, sporseverler maçın hangi platformdan izlenebileceğini öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Türkiye maçı ne zaman? Türkiye Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım gruptaki 5. maçında 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile karşılaşacak. Türkiye - Galler maçı saat 20.00'de oynanacak. A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 4. maçlar sonunda liderlik koltuğunda oturmayı sürdürdü. Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Türkiye, 10 puanla ilk sırada yer aldı. Grupta Galler 8 puanla ikinci, İzlanda 4 puanla üçüncü ve henüz puan alamayan Karadağ son sırada yer aldı.

TÜRKİYE GALLER MAÇ BİLETİ KAÇ TL?

TFF'den yapılan açıklamada Türkiye - Galler maç bileti fiyatları belirlendi. Maçın tribün bilet fiyatları kale arkaları için 250 TL, doğu ve batı tribünler için 500 TL olarak belirlenmiştir.

Türkiye maçı ne zaman? Türkiye Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Galler maç bileti kaç TL?

TÜRKİYE GALLR MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli maçın TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. TV8 canlı yayın linki ile en sevdiğiniz dizileri, filmleri programları izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

TV8 İZLEME LİNKİ VAR MI?

TV8 canlı yayınına internet üzerinden erişmek için resmi TV8 web sitesini veya TV8'in anlaşmalı olduğu dijital platformları kullanabilirsiniz. TV8 kanalı, popüler programları ve yarışma içerikleriyle öne çıkan bir kanaldır.

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