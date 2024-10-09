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Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaya çok az bir süre kaldı. Peki, Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam ediyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbol severler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak ediyor. İşte detaylar...

TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Karadağ maçı 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te TV8 kanalında ve EXXEN platformunda canlı yayınlanacak.

Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi yönetecek.

Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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