Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye maçı saat kaçta? Türkiye İskoçya maçı saat kaçta?

Türkiye İskoçya maçı saat kaçta merak ediliyor. Dünya Kupası arası nedeniyle liglerde milli araya gidildi. Türkiye Dünya Kupası'nda yer almadığı için milli arayı hazırlık maçları ile geçiriyor. Peki, Türkiye hazırlık maçı saat kaçta? Türkiye hazırlık maçı ne zaman? İşte, Türkiye maçı saat kaçta? Türkiye İskoçya maçı saat kaçta? Yanıtı...

Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası arası nedeniyle liglerde milli araya gidildi. Türkiye Dünya Kupası'nda yer almadığı için milli arayı hazırlık maçları ile geçiriyor. Peki, Türkiye hazırlık maçı saat kaçta? Türkiye hazırlık maçı ne zaman? İşte, Türkiye maçı saat kaçta? Türkiye İskoçya maçı saat kaçta? Yanıtı haberimizde...

TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İskoçya maçı 16.11.2022 (bu akşam) saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - İskoçya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye - İskoçya maçı Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye - İskoçya maçı hakemi Kosova Futbol Federasyonu'ndan Visar Kastrati'dir. Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

A MİLLİ TAKIMIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

Ay yıldızlı ekipte Emre Mor sakatlığı, Merih Demiral da kulübü Atalanta'nın talebi üzerine aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.