Dünya Kupası arası nedeniyle liglerde milli araya gidildi. Türkiye Dünya Kupası'nda yer almadığı için milli arayı hazırlık maçları ile geçiriyor. Peki, bu akşamki Türkiye maçı hangi kanalda? Türkiye - İskoçya maçı hangi kanalda? Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda? İşte, Türkiye maçının yayınlanacağı kanal...

Türkiye maçı hangi kanalda? Dünya Kupası arası nedeniyle liglerde milli araya gidildi. Türkiye Dünya Kupası'nda yer almadığı için milli arayı hazırlık maçları ile geçiriyor. Peki, bu akşamki Türkiye maçı hangi kanalda? Türkiye - İskoçya maçı hangi kanalda? Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda? İşte, Türkiye maçının yayınlanacağı kanal haberimizde...

TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - İskoçya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İskoçya maçı 16.11.2022 (bu akşam) saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye - İskoçya maçı Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye - İskoçya maçı hakemi Kosova Futbol Federasyonu'ndan Visar Kastrati'dir. Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

A MİLLİ TAKIMIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

Ay yıldızlı ekipte Emre Mor sakatlığı, Merih Demiral da kulübü Atalanta'nın talebi üzerine aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.