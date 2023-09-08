Bu akşam oynanacak olan Türkiye - Ermenistan EURO 2024 elemeleri maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Türkiye Ermenistan TRT 1'de mi yayınlanacak yoksa başka bir kanalda mı araştırılıyor. Peki, Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye maçı hangi kanalda? Bu akşam oynanacak olan Türkiye - Ermenistan EURO 2024 elemeleri maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Türkiye Ermenistan TRT 1'de mi yayınlanacak yoksa başka bir kanalda mı araştırılıyor. Peki, Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar...

TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Ermenistan maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Ermenistan maçı 8 Eylül Cuma günü yani yarın oynanacak.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye - Ermenistan maçı saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye - Ermenistan maçı Eskişehir'de Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak.