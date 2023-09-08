Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Bu akşam oynanacak olan Türkiye - Ermenistan EURO 2024 elemeleri maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Türkiye Ermenistan TRT 1'de mi yayınlanacak yoksa başka bir kanalda mı araştırılıyor. Peki, Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye maçı hangi kanalda? Bu akşam oynanacak olan Türkiye - Ermenistan EURO 2024 elemeleri maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Türkiye Ermenistan TRT 1'de mi yayınlanacak yoksa başka bir kanalda mı araştırılıyor. Peki, Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar...
Türkiye - Ermenistan maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye - Ermenistan maçı 8 Eylül Cuma günü yani yarın oynanacak.
Türkiye - Ermenistan maçı saat 21.45'te başlayacak.
Türkiye - Ermenistan maçı Eskişehir'de Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak.