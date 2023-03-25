Türkiye - Macaristan U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - Macaristan U19 Avrupa Şampiyonası Eleme maçı hangi kanalda?

Bugün U19 Avrupa Şampiyonası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Türkiye - Macaristan maçı oldu. Peki, Türkiye - Macaristan U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - Macaristan U19 Avrupa Şampiyonası Eleme maçı hangi kanalda? Türkiye - Macaristan maçı nerede oynanıyor? Türkiye - Macaristan ilk 11 belli mi? Türkiye U19'da kimler var? İşte detaylar...