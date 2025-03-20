Türkiye-Macaristan ne maçı, kazanan nereye gidiyor? Türkiye-Macaristan tek maç mı rövanşı var mı?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk ediyor. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. Türkiye-Macaristan ne maçı, kazanan nereye gidiyor? Türkiye-Macaristan tek maç mı rövanşı var mı?

TÜRKİYE-MACARİSTAN TEK MAÇ MI RÖVANŞI VAR MI?

Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.

İLK 11'LER

Türkiye : Uğurcan Çakır,, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Macaristan : Dibusz, Fiola, Orban, Kerkez, Schafer, Bolla, Dardai, Nikitscher, Nagy, Varga, Szoboszlai

MERT VE YUNUS KADRODAN ÇIKARTILDI

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile oynayacağı karşılaşmada Yunus Akgün ve Mert Günok, sakatlıkları nedeniyle yer alamayacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

Mert Günok ve Yunus Akgün, ağrıları nedeniyle A Millî Takımımızın bugünkü Macaristan maçı kadrosunda yer alamayacaktır.

ARDA GÜLER VE MERİH CEZALI

Ay-yıldızlı ekipte Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu İstanbul'daki mücadelede sarı kart görmeleri halinde rövanşta cezalı duruma düşecek.