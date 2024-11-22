A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti. İlk maç Türkiye'de, rövanş maçı ise Macaristan'da oynanacak. Peki, Türkiye Macaristan maçı ne zaman?

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti. İlk maç 20 Mart'ta Türkiye'de, rövanş maçı ise 25 Mart'ta Macaristan'da oynanacak.

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak. A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.

C-D LİGİ KURALARI

• Cebelitarık - Letonya

• Malta - Lüksemburg

B-C LİGİ KURALARI

• Kosova - İzlanda

• Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti

• Ermenistan - Gürcistan

• Slovakya - Slovenya

A-B LİGİ KURALARI

• Türkiye - Macaristan

• Ukrayna - Belçika

• Avusturya - Sırbistan

• Yunanistan - İskoçya

MAÇ PROGRAMI

Play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde, çift maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak. Eşleşmelerde seri başı olan A Ligi takımları, ikinci maçı kendi sahasında oynayacak.