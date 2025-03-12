Türkiye Macaristan maç biletleri satışa çıktı mı? Türkiye Macaristan maç bileti nasıl alınır?

A Milli Futbol Takımımız, 20 Mart 2025 tarihinde UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak. Futbolseverler, "Türkiye - Macaristan maç biletleri satışa çıktı mı?" ve "Maç biletleri nasıl alınır?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. Peki, Türkiye Macaristan maç biletleri satışa çıktı mı? Türkiye Macaristan maç bileti nasıl alınır?

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 20.00'de İstanbul RAMS Park'ta oynanacak Türkiye - Macaristan maçının bilet satışlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.? Futbolseverler, www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden biletlerini temin edebilirler.

MAÇ BİLETİ NASIL ALINIR?

Maç biletlerini satın alabilmek için geçerli bir Passolig kartına sahip olmanız gerekmektedir. Henüz Passolig kartınız yoksa, Passolig resmi web sitesi üzerinden kart başvurunuzu yapabilirsiniz.?