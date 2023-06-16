FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Macaristan ile karşı karşıya geldi. Maçın sona ermesi ile birlikte Türkiye - Macaristan basket maçı sonucu birçok sporsever tarafından merak edildi ve internet üzerinde Türkiye - Macaristan maçını kim kazandı? Sorusu ile araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye - Macaristan basket maçı sonucu! Türkiye - Macaristan maçını kim kazandı? Türkiye - Macaristan maçı kaç kaç bitti?

TÜRKİYE - MACARİSTAN BASKET MAÇI SONUCU

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Macaristan'ı 69-68'lik skorla mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Millilerde; Sevgi Uzun 15 ve McCowan 14 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşmanın en skorer ismi ise attığı 18 sayıyla Macaristan'dan Reka Lelik oldu. Stozice Arena'da oynanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri de takip etti. Ay-yıldızlılar, grubundaki üçüncü maçında 18 Haziran Pazar günü TSİ 21.45'te Slovakya ile karşılaşacak.

SALON: Stozice Arena

HAKEMLER: Ariadna Chueca, Martins Kozlovskis, Suzana Vujicic

MACARİSTAN: Reka Lelik 18, Cyesha Damian Goree 14, Virag Kiss 13, Debora Dubei 8, Agnes Studer 4, Bernadett Hatar, 4 Nina Daniella Aho, Dora Ruff-Nagy 7, Veronika Kanyasi

TÜRKİYE: Teaira McCowan 14, Sevgi Uzun 15, Olcay Çakır Turgut 8, Feride Akalan 10, Elif Bayram 4, Gökşen Fıtık 5, Şerife Alperi Onar 3, İlayda Güner 3, Meltem Yıldızhan 3, Esra Ural Topuz 4, Derin Erdoğan, Tilbe Şenyürek