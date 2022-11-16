Türkiye maç kadrosu ilk 11! Türkiye İskoçya maçı ilk 11'ler! Türkiye maç kadrosu kimler var? Türkiye'nin kalecisi kim, Uğurcan mı Altay mı?

Bu akşam Türkiye ile İskoçya hazırlık maçı için karşı karşıya gelecekler. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala Türkiye maç kadrosu ilk 11! Türkiye İskoçya maçı ilk 11'ler! Türkiye maç kadrosu kimler var? Merak ediliyor. Türkiye'nin kalecisi kim? İşte Türkiye'nin 11'leri!

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Türkiye maç kadrosu ilk 11! Bu akşam Türkiye ile İskoçya hazırlık maçı için karşı karşıya gelecekler. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala Türkiye maç kadrosu ilk 11! Türkiye İskoçya maçı ilk 11'ler! Türkiye maç kadrosu kimler var? Merak ediliyor. Türkiye'nin kalecisi kim? İşte Türkiye'nin 11'leri haberimizde...

TÜRKİYE - İSKOÇYA 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Cenk Özkaçar, Orkun Kökcü, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.

İskoçya: Gordon, Tierney, Hendry, Hanley, Robertson, McTominay, Gilmour, McGinn, Fraser, Armstrong, Dykes.

TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - İskoçya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İskoçya maçı 16.11.2022 (bu akşam) saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye - İskoçya maçı Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye - İskoçya maçı hakemi Kosova Futbol Federasyonu'ndan Visar Kastrati'dir. Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

A MİLLİ TAKIMIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

Ay yıldızlı ekipte Emre Mor sakatlığı, Merih Demiral da kulübü Atalanta'nın talebi üzerine aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.