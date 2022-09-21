Haberler! Milli maç ne zaman, Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda?

Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Takımımız beşinci maçında Lüksemburg ile karşı karşıya geliyor. İlk 4 maçın tamamında galibiyet ile ayrılan Millilerimiz, Lüksemburg karşısında da namağlup ünvanını korumaya çalışacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılmakta. Peki, Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda? Türkiye-Lüksemburg maçı ne zaman?

Uluslar Ligi'nde Lig C Grup 1'de mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, 5. maçında Lüksemburg'u ağırlıyor. Çıktığı ilk 4 maçın tamamını kazanan Milliler, Lüksemburg maçında da namağlup ünvanını korumak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maç ile ilgili internette en çok Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda? Türkiye-Lüksemburg maçı ne zaman? Milli maç ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi gün? Milli maç hangi kanalda? soruları araştırılıyor. İşte Türkiye-Lüksemburg maçı ile ilgili detaylar.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Lüksemburg arasında Başakşehir Fatih Terim stadyumunda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye-Lüksemburg arasında oynanacak mücadele 22 Eylül Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak.



TÜRKİYE-LÜKSEMBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye, Lüksemburg mücadelesi 22 Eylül Perşembe günü saat 21:45'te.

TÜRKİYE - FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Faroe Adaları maçı 25 Eylül Pazar günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:

KALECİLER

Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Doğan Alemdar (Rennes)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

DEFANS

Onur Bulut (Kayserispor)

Zeki Çelik (Roma)

Çağlar Söyüncü (Leicester)

Kaan Ayhan (Sassuolo)

Merih Demiral (Atalanta)

Ozan Kabak (Hoffenheim)

Eren Elmalı (Trabzonspor)

Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Rıdvan Yılmaz (Rangers)

ORTA SAHA / FORVET

Cengiz Ünder (Marsilya)

Yunus Akgün (Galatasaray)

Berkan Kutlu (Galatasaray)

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Orkun Kökçü (Feyenoord)

İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Tolga Ciğerci (Ankaragücü)

Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Serdar Gürler (Başakşehir)

Enes Ünal (Getafe)

Halil Dervişoğlu (Burnley)

Serdar Dursun (Fenerbahçe)

TÜRKİYE-LÜKSEMBURG MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye ile Lüksemburg arasında oynanacak Uluslar Ligi 5. maçını Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını ise Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmada görev alacak dördüncü hakem Matthias Jöllenbeck olacak.