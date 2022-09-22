Türkiye-Lüksemburg maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli takımın muhtemel 11'leri!
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Türkiye-Lüksemburg maçı için geri sayım devam ediyor. UEFA Uluslar C ligi 1. grupta mücadele eden A Milli takımımız grupta 5. maçına çıkacak. İlk dört maçtan 12 puan çıkaran ve liderlik koltuğunda oturan A Milli takım Lüksemburg maçına da mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Peki, Türkiye-Lüksemburg maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli takımın muhtemel 11'leri kimler?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında bu akşam grup ikincisi Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Lüksemburg maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli takımın muhtemel 11'leri kimler? İşte detaylar haberimizde...
TÜRKİYE-LÜKSEMBURG MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında A A Milli takımımız bu akşam sahasında Lüksemburg'u konuk edecek. 21:45'te başlayacak olan mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak.
TÜRKİYE-LÜKSEMBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Doğan, Ferdi, Ozan, Çağlar, Rıdvan, Yunus, İsmail, Orkun, Serdar Gürler, Enes Ünal, Halil
Lüksemburg: Moris, Martins, Chanot, Carlson, Mica Pinto, Gerson, Bohnert, Barreiro, Thill, Rodrigues, Sinani