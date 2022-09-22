Türkiye-Lüksemburg maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli takımın muhtemel 11'leri!

Türkiye-Lüksemburg maçı için geri sayım devam ediyor. UEFA Uluslar C ligi 1. grupta mücadele eden A Milli takımımız grupta 5. maçına çıkacak. İlk dört maçtan 12 puan çıkaran ve liderlik koltuğunda oturan A Milli takım Lüksemburg maçına da mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Peki, Türkiye-Lüksemburg maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli takımın muhtemel 11'leri kimler?