Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye-Lüksemburg maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli takımın muhtemel 11'leri!

Gündem Haberleri

Türkiye-Lüksemburg maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli takımın muhtemel 11'leri!

Türkiye-Lüksemburg maçı için geri sayım devam ediyor. UEFA Uluslar C ligi 1. grupta mücadele eden A Milli takımımız grupta 5. maçına çıkacak. İlk dört maçtan 12 puan çıkaran ve liderlik koltuğunda oturan A Milli takım Lüksemburg maçına da mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Peki, Türkiye-Lüksemburg maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli takımın muhtemel 11'leri kimler?

Futbol: UEFA Uluslar LigiFutbol: UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım'a 1 puan yetiyor! Türkiye-Lüksemburg maçında ilk 11'ler belli olduA Milli Takım'a 1 puan yetiyor! Türkiye-Lüksemburg maçında ilk 11'ler belli oldu Türkiye ile Lüksemburg 9. randevudaTürkiye ile Lüksemburg 9. randevuda Türkiye - Lüksemburg maçı canlı izle! Türkiye - Lüksemburg maçı şifresiz HD canlı izle! Türkiye - Lüksemburg maçı donmadan izle!Türkiye - Lüksemburg maçı canlı izle! Türkiye - Lüksemburg maçı şifresiz HD canlı izle! Türkiye - Lüksemburg maçı donmadan izle!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında bu akşam grup ikincisi Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Lüksemburg maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli takımın muhtemel 11'leri kimler? İşte detaylar haberimizde...

TÜRKİYE-LÜKSEMBURG MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında A A Milli takımımız bu akşam sahasında Lüksemburg'u konuk edecek. 21:45'te başlayacak olan mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak.

TÜRKİYE-LÜKSEMBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Doğan, Ferdi, Ozan, Çağlar, Rıdvan, Yunus, İsmail, Orkun, Serdar Gürler, Enes Ünal, Halil

Lüksemburg: Moris, Martins, Chanot, Carlson, Mica Pinto, Gerson, Bohnert, Barreiro, Thill, Rodrigues, Sinani

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Lüksemburg Türkiye Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title