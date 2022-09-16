Milli maç ne zaman? A Milli Futbol takımımız Uluslar Ligi 5. maçında Lüksemburg ile karşı karşıya geleceği mücadele internette en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki, Türkiye Lüksemburg maçı nerede, Türkiye Lüksemburg maçı hangi statta?

Uluslar Ligi'nde kayıpsız devam eden A Milli Futbol takımı, 5 maçında Lüksemburg ile karşı karşıya geliyor. Lüksemburg maçı öncesi maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Sporseverler A Milli Takımın zorlu Uluslar Ligi maçı öncesi internette en çok Türkiye Lüksemburg maçı nerede, Türkiye Lüksemburg maçı hangi statta? sorularını araştırıyor. Türkiye ile Lüksemburg arasındaki maç ile ilgili detaylar haberimizde.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI NEREDE?

Türkiye A Milli futbol takımının, Lüksemburg ile oynayacağı Uluslar Ligi grup mücadelesi 5. maçı 22 Eylül 2022 tarihinde Türkiye'de oynanacak.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ STATTA?



Türkiye-Lüksemburg maçı 22 Eylül 2022 Perşembe saat 21.45'de Başakşehir Fatih Terim stadında oynanacak.

TÜRKİYE-LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Lüksemburg maçı 22 Eylül 2022 Perşembe saat 21.45'den itibaren TRT 1'den canlı olarak şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI HAKEMİ KİM?

Saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Lüksemburg mücadelesini Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre yönetecek.