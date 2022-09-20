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Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman? Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman? Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Uluslar Ligi'nde rekabet Türkiye – Lüksemburg mücadelesiyle kaldığı yerden devam ediyor. Sporseverlerin yoğun ilgi duyduğu mücadele ile ilgili internette en çok Türkiye – Lüksemburg maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye – Lüksemburg maçı saat kaçta? Milli maç şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı? Milli maç maçı hakemi kim?

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Türkiye Lüksemburg maç ne zaman? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Uluslar Ligi'nde heyecan Türkiye-Lüksemburg maçıyla devam ediyor. Milli takımımızın Lüksemburg'a karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Türkiye – Lüksemburg maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye – Lüksemburg maçı saat kaçta? Türkiye – Lüksemburg canlı izle!

Türkiye – Lüksemburg arasında Başakşehir Fatih Terim stadyumunda oynanacak mücadele 22 Eylül Perşembe günü TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye – Lüksemburg maçı saat kaçta? Milli maç maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı?

Türkiye – Lüksemburg arasındaki mücadele 22 Eylül Perşembe günü saat 21:45'de başlayacak.

Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye – Lüksemburg maçı saat kaçta? Milli maç maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı?

Milli maç ne zaman, hangi kanalda? A Milli maç saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu.

Buna göre A Milli Futbol Takımı'nda yer alacak isimler;

Kaleci: Altay bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır

Defans: Onur Bulut, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz

Orta Saha / Forvet: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Gürler, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

Türkiye - Lüksemburg maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak.

Haberler.com / Kutal Bilgetekin - Gündem

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