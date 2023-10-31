TÜRKİYE LÜKSEMBURG maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? UEFA Kadınlar Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı CANLI, şifresiz İZLE!
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"UEFA Kadınlar Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı CANLI, şifresiz İZLE!" Şu anda araştırılıyor. A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 4. maçında Lüksemburg ile karşılaşmak üzere Çorum'a geldi. Takım, konaklayacakları otelde karşılandı ve teknik direktörleri hedeflerini açıkladı. Peki, TÜRKİYE LÜKSEMBURG maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? İşte detaylar…
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 4. maçında oynayacağı Lüksemburg maçı için Çorum'a geldi. Peki, TÜRKİYE LÜKSEMBURG maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? UEFA Kadınlar Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı CANLI, şifresiz İZLE! Detaylar haberimizdedir…
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 4. maçında Lüksemburg ile karşılaştı. Maç, bugün (31 Ekim Salı) günü oynanıyor.
A Milli takımın, Lüksemburg ile 31 Ekim Salı günü Çorum Şehir Stadyumu'nda yapacağı maç, saat 19.00'da başlayacak.
A Milli takımın, Lüksemburg ile Çorum Şehir Stadı'nda oynayacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.
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Türkiye, 10 puanla C Ligi Grup 2'de lider durumda.