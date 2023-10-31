Haberler ›› Gündem ›› TÜRKİYE LÜKSEMBURG maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? UEFA Kadınlar Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı CANLI, şifresiz İZLE!

TÜRKİYE LÜKSEMBURG maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? UEFA Kadınlar Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı CANLI, şifresiz İZLE!

"UEFA Kadınlar Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı CANLI, şifresiz İZLE!" Şu anda araştırılıyor. A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 4. maçında Lüksemburg ile karşılaşmak üzere Çorum'a geldi. Takım, konaklayacakları otelde karşılandı ve teknik direktörleri hedeflerini açıkladı. Peki, TÜRKİYE LÜKSEMBURG maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? İşte detaylar…