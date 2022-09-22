Türkiye - Lüksemburg maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta? Türkiye - Lüksemburg maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki

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TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Lüksemburg arasında Başakşehir Fatih Terim stadyumunda oynanacak mücadele 22 Eylül Perşembe günü TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye - Lüksemburg arasındaki mücadele 22 Eylül Perşembe günü saat 21:45'de başlayacak.