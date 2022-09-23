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Türkiye - Lüksemburg maç özeti (VİDEO) Türkiye - Lüksemburg maç özeti izle! Milli kaç kaç bitti? TR maç kaç kaç bitti?

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UEFA Avrupa Uluslar Ligi I grubu maçında Türkiye - Lüksemburg karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 3-0'lık Braga galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Türkiye - Lüksemburg maç özeti! Türkiye - Lüksemburg maç özeti izle (VİDEO) Milli maç kaç kaç bitti?

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UEFA Avrupa Uluslar Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin katıldığı Avrupa Uluslar Ligi'nde şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadele tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Uluslar Ligi I grubu maçında Türkiye - Lüksemburg karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-3'lük beraberlik ile sonuçlandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Türkiye - Lüksemburg maç özeti! Türkiye - Lüksemburg maç özeti izle (VİDEO)

Türkiye - Lüksemburg maç özeti HD görüntü kalitesi ile haberimizin detaylarında yer almaktadır.

Türkiye - Lüksemburg maçı, 3-3'lük beraberlik ile sona erdi.

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