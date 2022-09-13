Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye - Lüksemburg maç bileti ne kadar? Türkiye - Lüksemburg maç bileti ne zaman, saat kaçta çıkacak? Galatasaray bilet devri nasıl yapılır?

Gündem Haberleri

Türkiye - Lüksemburg maç bileti ne kadar? Türkiye - Lüksemburg maç bileti ne zaman, saat kaçta çıkacak? Galatasaray bilet devri nasıl yapılır?

Türkiye - Lüksemburg maç bileti ne kadar? Avrupa Uluslar Kupasında A Milli Futbol Takımımızın iddiası büyük. Yoluna kayıpsız giden Türkiye A Milli Futbol takımı'nın Lüksemburg ile oynayacağı maça ilgi büyük. Maçın biletleri sporseverler tarafından araştırılmakta. Peki, Türkiye - Lüksemburg maç bileti ne kadar? Türkiye - Lüksemburg maç bileti ne zaman, saat kaçta çıkacak? A Milli Takım bilet devri nasıl yapılır?

Türkiye - Lüksemburg mücadelesine taraftarın ilgili çok büyük. Birçok futbolsever internetten bu önemli maçın biletleri ile ilgili araştırma yapmakta. Konuya ilişkin internette en çok merak edilen sorular ise Türkiye - Lüksemburg maç bileti ne kadar? Türkiye - Lüksemburg maç bileti ne zaman, saat kaçta çıkacak? Galatasaray bilet devri nasıl yapılır? oldu. Türkiye - Lüksemburg biletleri satışa çıktı! Bilet devri ve bilet satın almak için detaylar haberimizde.

Türkiye - Lüksemburg arasında oynanacak olan A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Lüksemburg ile yapacağı maçın öncelikli bilet satışı başladı.

Türkiye - Lüksemburg maçı biletleri fiyatları;

1. Kategori - ₺100,00

2. Kategori - ₺50,00

• www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na "Üye girişi" yapın.

• Profilinizi görüntüleyin ve "Biletlerim" sekmesini açın.

• Transfer etmek istediğiniz maçın karşısındaki "TC Kimlik No" kutucuğuna maç biletinizi transfer edeceğiniz kişinin TC Kimlik numarasını "yazın ve "Tanımla" butonuna basın.

• "Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız bilet o kişiye transfer edilmiş demektir.

• Transfer işleminin başarılı olması için transfer edilecek kişinin geçerli bir Passolig Kartının olması, aynı ya da izin verilen kart türüne sahip olması ve transferi yapılacak maçın biletine sahip olmaması gerekmektedir.

• Kombinenizi transfer etmek için:

• www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na"Üye girişi" yapın.

• Profilinizi görüntüleyin ve "Kombinelerim" sekmesine tıklayın.

• "Kombine Transferi" sekmesine tıklayın.

• Kombinenizi ve transfer etmek istediğiniz maçı seçin.

• Transfer edilecek kişinin TC Kimlik numarasını "TC Kimlik No" kutucuğuna yazın ve "Tanımla" butonunu tıklayın.

• "Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız ilgili maça ait hakkınız o kişiye transfer edilmiş demektir.

Kartal Belediyesi'nden futbolun efsane ismi Metin Oktay'a vefa turnuvasıKartal Belediyesi'nden futbolun efsane ismi Metin Oktay'a vefa turnuvası
Haberler.com / Kutal Bilgetekin - Gündem

A Milli Futbol Takımı Uluslar Ligi Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title