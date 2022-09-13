Türkiye - Lüksemburg maç bileti ne kadar? Avrupa Uluslar Kupasında A Milli Futbol Takımımızın iddiası büyük. Yoluna kayıpsız giden Türkiye A Milli Futbol takımı'nın Lüksemburg ile oynayacağı maça ilgi büyük. Maçın biletleri sporseverler tarafından araştırılmakta. Peki, Türkiye - Lüksemburg maç bileti ne kadar? Türkiye - Lüksemburg maç bileti ne zaman, saat kaçta çıkacak? A Milli Takım bilet devri nasıl yapılır?

Türkiye - Lüksemburg mücadelesine taraftarın ilgili çok büyük. Birçok futbolsever internetten bu önemli maçın biletleri ile ilgili araştırma yapmakta. Konuya ilişkin internette en çok merak edilen sorular ise Türkiye - Lüksemburg maç bileti ne kadar? Türkiye - Lüksemburg maç bileti ne zaman, saat kaçta çıkacak? Galatasaray bilet devri nasıl yapılır? oldu. Türkiye - Lüksemburg biletleri satışa çıktı! Bilet devri ve bilet satın almak için detaylar haberimizde.

TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇI BİLETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye - Lüksemburg arasında oynanacak olan A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Lüksemburg ile yapacağı maçın öncelikli bilet satışı başladı.

TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇ BİLETİ NE KADAR?

Türkiye - Lüksemburg maçı biletleri fiyatları;

1. Kategori - ₺100,00

2. Kategori - ₺50,00

TÜRKİYE - LÜKSEMBURG BİLET DEVRİ NASIL YAPILIR?

• www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na "Üye girişi" yapın.

• Profilinizi görüntüleyin ve "Biletlerim" sekmesini açın.

• Transfer etmek istediğiniz maçın karşısındaki "TC Kimlik No" kutucuğuna maç biletinizi transfer edeceğiniz kişinin TC Kimlik numarasını "yazın ve "Tanımla" butonuna basın.

• "Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız bilet o kişiye transfer edilmiş demektir.

• Transfer işleminin başarılı olması için transfer edilecek kişinin geçerli bir Passolig Kartının olması, aynı ya da izin verilen kart türüne sahip olması ve transferi yapılacak maçın biletine sahip olmaması gerekmektedir.

• Kombinenizi transfer etmek için:

• www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na"Üye girişi" yapın.

• Profilinizi görüntüleyin ve "Kombinelerim" sekmesine tıklayın.

• "Kombine Transferi" sekmesine tıklayın.

• Kombinenizi ve transfer etmek istediğiniz maçı seçin.

• Transfer edilecek kişinin TC Kimlik numarasını "TC Kimlik No" kutucuğuna yazın ve "Tanımla" butonunu tıklayın.

• "Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız ilgili maça ait hakkınız o kişiye transfer edilmiş demektir.