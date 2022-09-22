UEFA Uluslar Ligi'nde Lig C Grup 1'de yer alan A Milli Futbol Takımı B Ligi'ne yükselmek için mücadelesine devam ediyor. 4'te 4 yapan A Milli Futbol Takımı 5. maçından da galip gelerek bir üst lige yükselmek için avantajını devam ettirmek istiyor. Türkiye- Lüksemburg arasında maçına kısa bir süre kala futbolseverler maçın ilk 11'lerini araştırmaya başladı. Maçın ilk 11'leri ile ilgili en çok Türkiye- Lüksemburg ilk 11'ler belli oldu mu? İşte Türkiye Lüksemburg muhtemel 11'ler! Türkiye-Lüksemburg ilk 11'ler! ile ilgili araştırmaları yapılıyor. İşte Türkiye - Lüksemburg ilk 11'leri!



TÜRKİYE LÜKSEMBURG MUHTEMEL 11'LER!



Türkiye A Milli Futbol Takımımızda Salih Özcan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, aday kadroda yer alan Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu ve Doğukan Sinik ise sakatlıkları nedeniyle Lüksemburg'a karşı forma giyemeyecek.