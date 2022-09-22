Türkiye-Lüksemburg ilk 11'ler belli oldu mu? İşte Türkiye Lüksemburg muhtemel 11'ler!
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Türkiye Lüksemburg muhtemel 11'ler! Türkiye A Milli Futbol Takımımız C Ligi'nden B Ligi'ne yükselmek için Lüksemburg ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. C Ligi 1 Grup'ta yer alan Türkiye A Milli Futbol takımının çıkacağı zorlu Lüksemburg karşılaşması öncesi ilk 11'ler araştırılmaya başlandı. İşte Türkiye Lüksemburg muhtemel 11'ler!
UEFA Uluslar Ligi'nde Lig C Grup 1'de yer alan A Milli Futbol Takımı B Ligi'ne yükselmek için mücadelesine devam ediyor. 4'te 4 yapan A Milli Futbol Takımı 5. maçından da galip gelerek bir üst lige yükselmek için avantajını devam ettirmek istiyor. Türkiye- Lüksemburg arasında maçına kısa bir süre kala futbolseverler maçın ilk 11'lerini araştırmaya başladı. Maçın ilk 11'leri ile ilgili en çok Türkiye- Lüksemburg ilk 11'ler belli oldu mu? İşte Türkiye Lüksemburg muhtemel 11'ler! Türkiye-Lüksemburg ilk 11'ler! ile ilgili araştırmaları yapılıyor. İşte Türkiye - Lüksemburg ilk 11'leri!
TÜRKİYE LÜKSEMBURG MUHTEMEL 11'LER!
Türkiye A Milli Futbol Takımımızda Salih Özcan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, aday kadroda yer alan Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu ve Doğukan Sinik ise sakatlıkları nedeniyle Lüksemburg'a karşı forma giyemeyecek.
Türkiye - Lüksemburg maçı ilk 11'leri ise şu şekilde;
Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Çağlar, Ozan, Zeki, Orkun, Tolga, Halil, Cengiz, Serdar Gürler, Serdar Dursun
Lüksemburg: Moris, Martins, Chanot, Gerson, Carlson, Pinto, Bareiro, Bohnert, Vincent Thill, Olivier Thill, Rodrigues