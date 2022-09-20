Türkiye - Lüksemburg bilet al! Türkiye - Lüksemburg Passo bilet devretme ve bilet satın alma işlemleri nasıl yapılır?

Türkiye - Lüksemburg bilet al! Uluslar Ligi'nde 4'te 4 yapan A Milliler, Lüksemburg'a karşı seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor. Başakşehir Fatih Terim stadında ayırlayacak olan ağırlayacak Milli Takımımıza futbolseverler internette yoğun ilgi gösteriyor. Peki, Türkiye - Lüksemburg bilet al! Türkiye - Lüksemburg bilet devretme ve bilet satın alma işlemleri nasıl yapılır?

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Türkiye - Lüksemburg bilet al! Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal gibi Avrupa'nın dev liginde forma giyen yıldız oyuncularımızın da forma giyeceği A Milli Futbol Takımı Başakşehir Fatih Terim stadında Lüksemburg'u ağırlıyor. Mücadele taraftarlar büyük ilgi gösterirken, maça bilet almak isteyen futbolseverler konuya ilişkin internette en çok Türkiye - Lüksemburg bilet al! Türkiye - Lüksemburg bilet devretme ve bilet satın alma işlemleri nasıl yapılır? soruları araştırılıyor. İşte detaylar

TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇ BİLETİ NE ZAMAN ÇIKAR?

Türkiye ile Lüksemburg arasında 22 Eylül 2022 tarihinde oynanacak maç biletinin 20 Eylül Salı günü saat 14:00 da passo.com.tr adresinden satışa açılması bekleniyor.

TÜRKİYE - LÜKSEMBURG PASSO BİLET NASIL DEVREDİLİR?

Biletinizi transfer etmek için:

• www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na "Üye girişi" yapın.

• Profilinizi görüntüleyin ve "Biletlerim" sekmesini açın.

• Transfer etmek istediğiniz maçın karşısındaki "TC Kimlik No" kutucuğuna maç biletinizi transfer edeceğiniz kişinin TC Kimlik numarasını "yazın ve "Tanımla" butonuna basın.

• "Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız bilet o kişiye transfer edilmiş demektir.

• Transfer işleminin başarılı olması için transfer edilecek kişinin geçerli bir Passolig Kartının olması, aynı ya da izin verilen kart türüne sahip olması ve transferi yapılacak maçın biletine sahip olmaması gerekmektedir.

Kombinenizi transfer etmek için:

• www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na"Üye girişi" yapın.

• Profilinizi görüntüleyin ve "Kombinelerim" sekmesine tıklayın.

• "Kombine Transferi" sekmesine tıklayın.

• Kombinenizi ve transfer etmek istediğiniz maçı seçin.

• Transfer edilecek kişinin TC Kimlik numarasını "TC Kimlik No" kutucuğuna yazın ve "Tanımla" butonunu tıklayın.

• "Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız ilgili maça ait hakkınız o kişiye transfer edilmiş demektir.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇ BİLETİ NASIL ALINIR?

passo.com.tr sitesinden bilet almak için;

• Maç biletinizi almak için www.passo.com.tr sitesine girin.

• www.passo.com.tr sitesinde "üye ol"a tıklayarak bir defaya mahsus üyeliğinizi oluşturunuz. Bunun için www.passolig.com.tr sayfasında kart almak için kullandığınız TC kimlik numaranızı ve cep telefonu numaranızı kullanınız.

• Üyeliğinizi oluşturdunuz. Artık istediğiniz maçın biletini www.passo.com.tr'deki yönlendirmeleri takip ederek kolaylıkla alabilirsiniz.

• Passo Mobil Uygulaması'ndan Bilet Almak için;

• Passo Mobil Uygulaması'nı Apple Store ya da Google Play'den telefonunuza indirin.

• Passo üyeliğinizi oluşturun ya da www.passo.com.tr için oluşturduğunuz üyelik bilgileriniz ile uygulamaya giriş yapın.

• Artık maç biletinizi alabilirsiniz.