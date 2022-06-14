Türkiye - Litvanya maçındaki kadın hakem kimdir? Stephanie Frappart kimdir, kaç yaşında, nereli? Türkiye maçındaki kadın hakemin ismi ne?

Türkiye-Litvanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Peki, Stephanie Frappart kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Türkiye - Litvanya maçının kadın hakemi kimdir?

TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇININ KADIN HAKEMİ KİMDİR?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak millilerin gruptaki 4. müsabakasını, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

STEPHANİE FRAPPART KİMDİR?

Stéphanie Frappart (14 Aralık 1983 doğumlu) Fransız futbol hakemidir. 2009'dan beri FIFA Uluslararası Hakemler listesinde yer almaktadır ve birçok yüksek profilli karşılaşmayı yönetmiştir. 14 Ağustos 2019'da Liverpool ve Chelsea arasındaki 2019 UEFA Süper Kupasını görevlendirdiğinde büyük bir Avrupa kupası final maçına hakemlik yapan ilk kadın oldu.

KARİYERİ

Frappart 2011'den beri Fransız (erkek) futbolunun üçüncü ligi olan Championnat Ulusal'da hakemlik yapmaktaydı. 2014'te ise Fransa'daki profesyonel (erkek) futbolu ikinci ligi olan Ligue 2'de hakemlik yapan ilk kadın oldu. Kanada'daki 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda görev aldı.

3 Aralık 2018'de Frappart Fransa'daki 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere atandı. Son 16 Turunun sona ermesinin ardından turnuvanın geri kalanında devam edecek 11 hakemden biri olarak seçildi. Temmuz 2019'da Amerika Birleşik Devletleri ile Hollanda arasında oynanan turnuvanın finalini de yönetti.

Nisan 2019'da Ligue 1'de görev alacak ilk kadın hakem olacağı açıklandı. 28 Nisan 2019'da SC Amiens ile RC Strasbourg arasındaki karşılaşma için görevlendirildi. 2 Ağustos 2019'da Frappart'ın 2019 UEFA Süper Kupası finalini yöneteceği açıklandı. Vodafone Park'ta 14 Ağustos 2019'daki final maçıyla "büyük bir Avrupa kupası final maçında görev alan ilk kadın hakem" oldu.

Haberler.com - Gündem