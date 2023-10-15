Türkiye-Letonya maçı nerede oynanacak? EURO 2024 ELEMELERİNDE MİLLİ TAKIMIN 7. MAÇI! Türkiye Letonya maçı hangi stadyumda?
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Türkiye Letonya maçı nerede oynanacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından milli takımın hangi stadyumda oynanacağı araştırılmaktadır. Peki, Türkiye-Letonya maçı nerede oynanacak? Türkiye Letonya maçı hangi stadyumda? İşte detaylar...
EURO 2024 elemeleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Türkiye-Letonya maçının oynanacağı stadyum merak konusu oldu. Milli takımın 7. maçı olan bu karşılaşmanın hangi stadyumda oynanacağı futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Arama motorlarında Türkiye Letonya maçı nerede oynanacak sorgulatılıyor. Peki, Türkiye-Letonya maçı nerede oynanacak? Türkiye Letonya maçı hangi stadyumda? Detaylar haberimizde...
Türkiye ve Letonya maçı 15 Ekim Pazar günü saat 21:45'te başlayacaktır.
Türkiye ile Letonya arasında gerçekleşecek UEFA Euro 2024 elemeleri maçı, TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanacaktır.
Türkiye-Letonya maçı Konya'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacaktır.