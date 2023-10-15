UEFA Euro 2024 Elemeleri'nde Türkiye ve Letonya karşı karşıya gelecek. Maç, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye-Letonya hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Türkiye-Letonya maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Letonya hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Letonya hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye- Letonya maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Türkiye- Letonya maçı şifresiz mi ve Türkiye- Letonya maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Türkiye- Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Letonya hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

15-10-2023 TÜRKİYE VS LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Letonya arasındaki UEFA Euro 2024 Elemeleri maçı, TRT 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI HANGİ GÜN?

Türkiye-Letonya Maçı, 15 Ekim Pazar günü oynanacak.

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Letonya Maçı, saat 21:45 başlayacak.

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ve Letonya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2024 Elemeleri maçı, Konya'da, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak.