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Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Letonya maçı hangi kanalda? UEFA Euro 2024 maçı nereden, nasıl izlenir?

Türkiye ve Letonya arasındaki UEFA Euro 2024 maçının tarih, saat ve yayın kanalı merak konusu. Maçın hangi kanaldan ve nasıl izleneceği futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Letonya maçı hangi kanalda? İşte detaylar...