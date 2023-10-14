Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Letonya maçı hangi kanalda? UEFA Euro 2024 maçı nereden, nasıl izlenir?
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Türkiye ve Letonya arasındaki UEFA Euro 2024 maçının tarih, saat ve yayın kanalı merak konusu. Maçın hangi kanaldan ve nasıl izleneceği futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Letonya maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
Türkiye ile Letonya bugün karşı karşıya geliyor. UEFA Euro 2024 Elemeleri maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Milli maç detayları araştırılmaktadır. Arama motorlarında Türkiye ve Letonya maçı ne zaman başlayacak sorgulatılıyor. Peki, Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Letonya maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Türkiye ve Letonya maçı 15 Ekim Pazar günü saat 21:45'te başlayacaktır.
Türkiye ile Letonya arasında gerçekleşecek UEFA Euro 2024 elemeleri maçı, TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanacaktır.
Türkiye-Letonya maçı Konya'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacaktır.