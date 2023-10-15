Türkiye-Letonya maçı kaç kaç? Türkiye-Letonya maçı hangi kanalda? Türkiye-Letonya maç özeti!

UEFA Euro 2024 Elemeleri'nde Türkiye ve Letonya karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Türkiye-Letonya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Türkiye-Letonya maçı ne zaman? Türkiye-Letonya maçı kaç kaç?

Türkiye- Letonya maçı kaç kaç ve milli maç kaç kaç bitti soruları araştırılırken Türkiye- Letonya maçı hakemi kim? Türkiye- Letonya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularına yanıt aranıyor. Türkiye- Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye- Letonya maçı kaç kaç? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MİLLİ MAÇ İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Türkiye - Letonya maçında yer alacak ilk 11 listesi ve isimler şu şekilde;

Kaleciler: Doğan Alemdar (Troyes), Emre Bilgin (VavaCars Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir)

Defans: Serdar Saatçı (Braga), Emin Bayram (Westerlo), Ravil Tagir (Westerlo), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Ayberk Karapo (Manisa FK), Kazımcan Karataş (Galatasaray)

Orta saha: Cem Tuna Türkmen (MKE Ankaragücü), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Aksel Baran Potur (Moss), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Cihan Çanak (Standard Liege), Emircan Gürlük (Orenburg), Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor), Yunus Emre Konak (EMS Yapı Sivasspor)

Forvet: Enis Destan (Trabzonspor), Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor)

LETONYA İLK 11

Letonya; Ozols, Savalnieks, Balodis, Tobers, Ciganiks, Savaljevs, Emsis, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI KAÇ KAÇ?

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile kozlarını paylaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji yönetecek.

TÜRKİYE-LETONYA MAÇ ÖZETİ

A Milli Takım, EURO 2024'ü garantilerse, 2016 ve 2020'nin ardından ilk kez üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak.

Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek grupta liderliğe yükselen Türkiye, Letonya'yı mağlup ettiği takdirde gruptaki son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.