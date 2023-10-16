A Milli Takımımız, Letonya'yı yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmanın ardından Türkiye - Letonya maçı kaç kaç bitti? Milli takım futbol maçı özeti izle! Türkiye maçı golleri kim attı? araması yapıldı.

A Milli Takımımız, Letonya ile Konya'da karşı karşıya geldiği maçta 4-0 galip gelerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi. Peki, Türkiye - Letonya maçı kaç kaç bitti? Milli takım futbol maçı özeti izle! Türkiye maçı golleri kim attı?

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

A Milli Takımımız, Letonya'yı Yunus Akgün, Cenk Tosun (2) ve Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği gollerle 4-0 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi. 22. dakikada sağ kanattan Ferdi'nin pasında Barış Alper topla buluştu ve pasında Hakan'ı buldu. Hakan'ın vuramadığı topta Yunus araya girdi ve topu ağlara gönderdi. VAR kontrolü sonrasında hakem gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Milli Takım

MİLLİ TAKIM MAÇI ÖZETİ!

Mücadelede tek kale oynayan takımımız, gol yollarında etkili olamayınca karşılaşmanın ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı. Mücadelenin gol perdesini 58. dakikada Yunus Akgün açtı. Cenk'in ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topta Yunus topa çok sert vurdu ve ağlara yolladı. 83. dakikada sağ kanatta topla buluşan Samet rakibini ekarte etti ve içeriye sert çevirdi. Boşta olan Cenk Tosun düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve durum 2-0 oldu.

Türkiye futbol takımı

87. dakikada bu kez sahneye Kerem Aktürkoğlu çıktı. Sağ kanattan kontra atağa çıkan Yusuf Sarı tek pasta Kerem'i buldu. Kerem, düzgün vuruşuyla farkı 3'e çıkardı. 90+2. dakikada sahneye yine Cenk Tosun çıktı. Yıldız futbolcu, kendisinin 2. takımının 4. golünü atarak mücadelede durumu 4-0 yaptı.