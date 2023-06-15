A Millî Takımımızın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 16 Haziran Cuma günü Letonya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma programı belli oldu. Böylece karşılaşma detaylarına ilişkin sorular yanıt buldu. Peki, Türkiye - Letonya maçı hangi kanalda? Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Letonya maçı nereden izlenir?

Maç detaylarının belli olmasının ardından Türkiye - Letonya maçı hangi kanalda? Sorusu da yanıt buldu. A Millî Takımımız, deplasmanda Letonya ile oynayacağı EURO 2024 grup eleme maçının hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Peki, Türkiye - Letonya maçı hangi kanalda? Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Letonya maçı nereden izlenir?

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 16 Haziran 2023 Cuma günü saat 21.45'te Skonto Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca millî futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Çağlar, A Millî Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı.

LETONYA - TÜRKİYE MAÇININ EURO 2024 MAÇI NE ZAMAN?

A Millî Takımımız, 16 Haziran Cuma günü deplasmanda Letonya ile EURO 2024 grup eleme maçı oynayacak.