EURO 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Milli Takımımız, deplasmanda Letonya'ya konuk oluyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. Peki, Türkiye Letonya ile daha önce maç yaptı mı, Letonya'ya elendik mi?

Son Dakika: Kuntz, Arda Güler tercihini yaptı! Letonya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız Letonya'ya konuk olacak. Başkent Riga'daki Skonto Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Peki, Türkiye Letonya ile daha önce maç yaptı mı, Letonya'ya elendik mi?

İLK 11'LER BELLİ OLDU

İlk 11'ler;

Letonya

Purins, Oss, Tobers, Emsis, Gutkovskis, Savalnieks, Jurkovskis, Ciganiks, Jaunzems, Uldrikis, Balodis

Türkiye

Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Arda, Umut Nayir

SON DURUM

D Grubu'nda üçüncü maçlar öncesi Hırvatistan ve Galler 4'er puanla ilk iki sırada yer alıyor. Deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden ve Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 kaybeden Türkiye ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Grupta birer maç oynayan Ermenistan ile Letonya'nın ise puanı bulunmuyor. EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.

TÜRKİYE LETONYA İLE DAHA ÖNCE MAÇ YAPTI MI?,

İlk maç, 22 Haziran 1924'te Riga'da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı.

2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Türkiye ile Letonya 28 Mayıs 2013'te Almanya'nın Duisburg kentinde özel maçta karşılaştı. Maç, 3-3 bitti.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Ekim 2014'te Riga'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı.

Türkiye - Letonya, 30.03.2021 tarihinde yapılan maç 3-3 bitti.