Türkiye Letonya canlı izle! Türkiye Letonya basket maçı hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda Letonya'yı konuk edecek. Peki, Türkiye Letonya basket maçı hangi kanalda? Türkiye Letonya canlı izleme linki!

Zonguldak'ta bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

A Erkek Milli Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda 24 Şubat Cuma günü saat 20.00'de TOFAŞ Spor Salonu'nda seyircisi ile buluşuyor. Peki, Türkiye Letonya canlı izlemelinki var mı? Türkiye Letonya basket maçı hangikanalda?

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN?

A Erkek Milli Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda 24 Şubat Cuma günü saat 20.00'de TOFAŞ Spor Salonu'nda seyircisi ile buluşuyor.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda yer alan A Erkek Milli Takımımız, 24 Şubat Cuma günü tarihinde 17. kez Letonya ile karşılaşacak.

İki takım ilk kez 16 Eylül 1966 tarihinde Çekoslavakya'da organize edilen hazırlık turnuvasında karşılaştı. Millilerimiz, müsabakayı 83-63'lük skorla kaybetti.

A Erkek Milli Takımımız ile Letonya, ülkemizin ev sahipliğinde 31 Ağustos 2001 yılında organize edilen Avrupa Şampiyonası'nda karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılarımız, Ankara'da oynadığı müsabakadan 85-82 galip ayrıldı.

İki takımın son buluşması FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda gerçekleşti. 25 Ağustos 2022 tarihinde oynanan karşılaşmadan millilerimiz 111-85 mağlup ayrıldı.

Türkiye ile Letonya arasında daha önce oynanan 16 müsabakadan 10'unu Ay-yıldızlılarımız kazanma başarısı gösterdi. İki takımın 17. buluşması, 24 Şubat Cuma günü Bursa TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleşecek. 20.00'de başlayacak karşılaşma, NTV'den naklen yayınlanacak.

Maçı canlı izlemek için NTV yayınını takip edebilirsiniz.