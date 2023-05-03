Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ve Fenerbahçe, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılırken Türkiye kupası yarı final tek maç mı, merak edildi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ve Fenerbahçe karşılaşıyor. İlk yarısı 0-0 sona eren maç ile ilgili detaylar merak edildi. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ve Fenerbahçe karşılaşıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final turu haricinde bütün turlar tek maçtır. Yarı final maçları çift maç oynanmaktadır. Yani Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'den 5'e kadar bütün turlar ile son 16 turu ve çeyrek final tek maçtır. Aynı şekilde final turu da tarafsız saha da tek maç üzerinden yapılacaktır. Yarı final eşleşmelerinde deplasman golü kuralı uygulanmayacak ve 2 maç toplamında atılan goller eşitse uzatma oynanacaktır.