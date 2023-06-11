Bu akşam Fenerbahçe ile Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşı karşıya geliyor. Kıyasıya bir mücadele içinde geçen maçta kazanan taraf Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olacak. Peki Türkiye Kupası'nı kim aldı? Ziraat Türkiye Kupası'nı kim kazandı? Fenerbahçe mi Başakşehir mi hangi takım ZTK'yı kazandı? İşte ZTK'yı kim aldı, kim kazandı?

Türkiye Kupası'nı kim kazandı? Bu akşam Fenerbahçe ile Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşı karşıya geliyor. Kıyasıya bir mücadele içinde geçen maçta kazanan taraf Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olacak. Peki Türkiye Kupası'nı kim aldı? Ziraat Türkiye Kupası'nı kim kazandı? Fenerbahçe mi Başakşehir mi hangi takım ZTK'yı kazandı? İşte ZTK'yı kim aldı, kim kazandı? Detaylar...

TÜRKİYE KUPASI'NI KİM KAZANDI?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 2-0'lık Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Karşılaşmada 2 gol de Batshuayi'den geldi. Maçın sonucu bu şekilde biterse bu sezonun Ziraat Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe kazanacak.

Maçın sona ermesinin ardından maçla ilgili tüm gelişmeler bu haberimizde yer alacaktır.