Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım! Ziraat Türkiye Kupası'nı en çok hangi takım kazandı? Takımların Türkiye Kupası şampiyonluk sayıları!

Türkiye Kupası 1962-63 sezonundan bu yana aralıksız olarak düzenlenmektedir. Ülkemizde birçok takım Türkiye Kupası Şampiyonu unvanını almıştır. Peki, Türkiye Kupası'nı en çok hangi takım kazandı? Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım kim, hangisi? İşte Takımların Türkiye Kupası şampiyonluk sayıları!

Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım! Türkiye Kupası 1962-63 sezonundan bu yana aralıksız olarak düzenlenmektedir. Ülkemizde birçok takım Türkiye Kupası Şampiyonu unvanını almıştır. Peki, Türkiye Kupası'nı en çok hangi takım kazandı? Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım kim, hangisi? İşte Takımların Türkiye Kupası şampiyonluk sayıları haberimizde...

EN ÇOK TÜRKİYE KUPASI KAZANAN TAKIM

Türkiye Kupası'nı 18 kez kazanarak en çok Türkiye Kupası kazanan takım Galatasaray'dır. Sarı-Kırmızılılar 5 kez ikinci 29 kez de yarı finalist olarak turnuvayı tamamlamışlardır. Galatasaray'ın 18 Türkiye Kupası şampiyonluğu yılları 1963, 1964, 1965, 1966, 1973, 1976, 1982, 1985, 1991, 1993, 1996, 1999, 2000, 2005, 2014, 2015, 2016, 2019 yıllarıdır.

Galatasaray'ın ardından en çok Türkiye Kupası'nı kazanan takım Beşiktaş'tır. Beşiktaş 10 kez şampiyon olmuş, 6 kezikincilikle ve 22 kez yarı finalist olarak turnuvayı tamamlamıştır. Siyah-Beyazlıların şampiyon oldukları yıllar 1975, 1989, 1990, 1994, 1998, 2006, 2007, 2009, 2011, 2021 olarak sıralanmaktadır.

KULÜPLERİN TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLUK SAYILARI