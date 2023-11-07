Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Trabzonspor'un rakibi 1. Lig'den

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Süper Lig'den 6 takımla birlikte kuraya giren Trabzonspor'un rakibi Çoruk FK oldu.

56 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Kupanın bu turunda 3. eleme turunu geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.

"TÜRKİYE KUPASI HER GEÇEN YIL FUTBOL ŞÖLENİNE DÖNÜŞÜYOR"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye Kupası her geçen yıl futbol şölenine dönüşüyor. Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu. Takımlara yaptığı katkı, futbolculara kendini gösterme fırsatıyla çok özel bir yere sahip. Bu kupa sonuçlarla yıllarca konuşulan hikayelere sahne oldu. Tüm takımlara başarılar diliyorum." dedi.

İşte 4. Tur'da tüm eşleşmeler: