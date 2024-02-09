Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar! ZTK kura çekimi ne zaman? Maçlar ne zaman oynanacak?
Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta. Çeyrek finale yükselecek takımların isimleri belli oldu. Bu önemli aşamada mücadele edecek olan takımlar, kupada bir adım daha ilerleyebilmek için kıyasıya bir rekabet içerisinde olacaklar. ZTK kura çekimi ne zaman? Maçlar ne zaman oynanacak?
Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar! ZTK kura çekimi ne zaman? Maçlar ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları dün oynanan Gençlerbirliği- Trabzonspor ve Antalyaspor- Beşiktaş maçlarıyla tamamlandı. Kupada çeyrek finale adını yazdıran 8 takım belli oldu. Son 8'e kalan takımlar Fatih Karagümrük, Galatasaray, Ankaragücü, Tümosan Konyaspor, Rams Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş oldu.