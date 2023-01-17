Türkiye Kupası finali ne zaman? ZTK Kupa finali ne zaman?
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TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?
2022-23 Türkiye Kupası veya sponsorluk anlaşması gereği 2022-23 Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye Kupası turnuvasının 61. organizasyonudur.
Final: 1 Haziran 2023