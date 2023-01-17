Türkiye Kupası finali ne zaman? ZTK Kupa finali ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın önemli mücadelelerinden Alanyaspor Galatasaray maçı oynanıyor. Alanyaspor Galatasaray maçı ile ilgili olarak Türkiye Kupası finali ne zaman? ZTK Kupa finali ne zaman konusu merak ediliyor.