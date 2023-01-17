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Türkiye Kupası finali ne zaman? ZTK Kupa finali ne zaman?

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Türkiye Kupası finali ne zaman? ZTK Kupa finali ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın önemli mücadelelerinden Alanyaspor Galatasaray maçı oynanıyor. Alanyaspor Galatasaray maçı ile ilgili olarak Türkiye Kupası finali ne zaman? ZTK Kupa finali ne zaman konusu merak ediliyor.

Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç? Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın önemli mücadelelerinden Alanyaspor Galatasaray maçı oynanıyor. Alanyaspor Galatasaray maçı devam ederken Türkiye Kupası finali ne zaman? ZTK Kupa finali ne zaman merak edildi. Peki Türkiye Kupası finali ne zaman? ZTK Kupa finali ne zaman?

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

2022-23 Türkiye Kupası veya sponsorluk anlaşması gereği 2022-23 Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye Kupası turnuvasının 61. organizasyonudur.

Final: 1 Haziran 2023

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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