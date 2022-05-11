Türkiye Kupası finali ne zaman? ZTK final maçları ne zaman oynanacak?

Türkiye Kupası finali ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları devam ederken futbol severler Ziraat Türkiye Kupası'nda finale hangi takımlar kaldı merak etti. Henüz yarı final tüm maçlar oynanmadı fakat oynanan maçlar var. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finale çıkan takımlar hangileri 2022? ZTK finale kimler yükseldi? TS kupadan elendi mi? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Final maçı 26 Mayıs 2022 tarihinde oynanacaktır.

SON FİNALİST BUGÜN BELLİ OLACAK

Türkiye Kupası yarı finalinde diğer maç 11 Mayıs Çarşamba günü Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak. Sivasspor deplasmanda 2-1 yendiği Akdeniz ekibiyle kendi sahasında saat 20.30'da karşılaşacak. Bu maçta turu geçen ekip finalde Kayserispor'un rakibi olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI VE SONUÇLARI

2022 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri şöyleydi:

Trabzonspor - Antalyaspor

Sivasspor - Fatih Karagümrük

Beşiktaş - Kayserispor

Alanyaspor - Gaziantep

Yarı final maç sonuçları:

Kayserispor 4 - 2 Trabzonspor

Sivasspor - Alanyaspor (Henüz oynanmadı)

Bu sonuçlara göre ilk finalist Kayserispor oldu. Trabzonspor kupaya veda etti.

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