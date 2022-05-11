Türkiye Kupası finali ne zaman? ZTK final maçları ne zaman oynanacak?
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Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk yarı final maçı dün oynandı ve Kayserispor ilk finale çıkan takım oldu. Bunun ardından futbol severler, Ziraat Türkiye Kupası finale kimler çıktı 2022? ZTK final maçları ne zaman oynanacak? Hangi takım kimle eşleşti? Kayserispor'un rakibi kim oldu? Kayserispor'un rakibi belli mi? merak etti. Peki, ZTK final eşleşmesi açıklandı mı? İşte detaylar...
Türkiye Kupası finali ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları devam ederken futbol severler Ziraat Türkiye Kupası'nda finale hangi takımlar kaldı merak etti. Henüz yarı final tüm maçlar oynanmadı fakat oynanan maçlar var. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finale çıkan takımlar hangileri 2022? ZTK finale kimler yükseldi? TS kupadan elendi mi? İşte ayrıntılar...
Final maçı 26 Mayıs 2022 tarihinde oynanacaktır.
Türkiye Kupası yarı finalinde diğer maç 11 Mayıs Çarşamba günü Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak. Sivasspor deplasmanda 2-1 yendiği Akdeniz ekibiyle kendi sahasında saat 20.30'da karşılaşacak. Bu maçta turu geçen ekip finalde Kayserispor'un rakibi olacak.
2022 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri şöyleydi:
- Trabzonspor - Antalyaspor
- Sivasspor - Fatih Karagümrük
- Beşiktaş - Kayserispor
- Alanyaspor - Gaziantep
Yarı final maç sonuçları:
- Kayserispor 4 - 2 Trabzonspor
- Sivasspor - Alanyaspor (Henüz oynanmadı)
Bu sonuçlara göre ilk finalist Kayserispor oldu. Trabzonspor kupaya veda etti.