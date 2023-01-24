Türkiye kupası Çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? ZTK Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
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Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final ile devam edecek. Son 16 turunda galip gelen ekiplerin eşleşmeleri çeyrek final kura çekiminde belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye kupası Çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Türkiye kupası kura çekimi hangi kanaldan yayınlanacak? Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Çeyrek final maçları nasıl olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi için heyecan dorukta. Fenerbahçe, Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un çeribaşı olarak katılacağı kura çekimi tarihleri, Futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye kupası Çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Türkiye kupası kura çekimi hangi kanaldan yayınlanacak? Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Çeyrek final maçları nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Ziraat Türkiye kupasında Çeyrek final ve yarı final kura çekimi buğun yayıncı kuruluş Turkuvaz Medyanın ev sahipliğinde saat 14.00 da başlayacak. Kura çekimi A Spor dan naklen ve şifresiz olarak futbolseverler takip edebilecek.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.
Türkiye Kupasında Çeyrek finaller 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak
Türkiye Kupasında son 16 maçlarının tamamlamasının ardından Kupada Çeyrek finale kalan takımlarda belli oldu. Türkiye kupasında Çeyrek finale kalan ekipler şu şekilde:
- Demir Grup Sivasspor
- Fenerbahçe
- · Medipol Başakşehir
- Trabzonspor
- Galatasaray
- Gaziantep FK
- MKE Ankaragücü
- Yukatel Kayserispor