Türkiye kupası Çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? ZTK Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final ile devam edecek. Son 16 turunda galip gelen ekiplerin eşleşmeleri çeyrek final kura çekiminde belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye kupası Çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Türkiye kupası kura çekimi hangi kanaldan yayınlanacak? Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Çeyrek final maçları nasıl olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi için heyecan dorukta. Fenerbahçe, Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un çeribaşı olarak katılacağı kura çekimi tarihleri, Futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye kupası Çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Türkiye kupası kura çekimi hangi kanaldan yayınlanacak? Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Çeyrek final maçları nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

ZTK KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye kupasında Çeyrek final ve yarı final kura çekimi buğun yayıncı kuruluş Turkuvaz Medyanın ev sahipliğinde saat 14.00 da başlayacak. Kura çekimi A Spor dan naklen ve şifresiz olarak futbolseverler takip edebilecek.

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NASIL OLCAK?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

ZTK ÇEYREK FİNAL,YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACK?

Türkiye Kupasında Çeyrek finaller 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak

ZTK ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR?

Türkiye Kupasında son 16 maçlarının tamamlamasının ardından Kupada Çeyrek finale kalan takımlarda belli oldu. Türkiye kupasında Çeyrek finale kalan ekipler şu şekilde: