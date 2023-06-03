Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın 25. Batı Anadolu Rallisi başladı

Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan 25. Batı Anadolu Rallisi, Ayvalık ilçesinden başladı. Ralliye 60 klasik otomobil katıldı. Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu, kulüp olarak yılda üç kez Türkiye şampiyonalarına puan veren yarışlar düzenlediklerini söyledi. Ralli, iki gün sürecek ve Ayvalık, Havran, Edremit Körfezi ve Bergama gibi yerleri kapsayacak.

Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan 25. Batı Anadolu Rallisi, Ayvalık ilçesinden başladı.

Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen rallinin startı, 60 klasik otomobilin katılımıyla, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'ne bağlı Sarımsaklı'da bir otelin bahçesinden gerçekleştirildi.

Yarış öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu, kulüp olarak yılda üç kez Türkiye şampiyonalarına puan veren yarışlar düzenlediklerini söyledi.

Klasik Otomobil Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Batı Anadolu Rallisi'nin bu yıl 25.'sini düzenlediklerini hatırlatan Berberoğlu, şöyle konuştu:

"5 yıl aradan sonra yine Ayvalık'ın güzel coğrafyasında 60 klasik otomobil ile iki gün sürecek rallimizi tamamlayacağız. Bugünkü ilk etabımızda Havran ve Edremit Körfezi'ne gideceğiz. Yarın da Bergama tarafına giderek rallimizin Ayvalık etabını tamamlayacağız. Ayvalık, bizim gerçekten de vazgeçemediğimiz bir ilçemizdir. Rallimize katılan tüm klasik otomobilcilerimize başarılı yarışmalar diliyoruz."

Kulübün genel sekreteri ve yarışçı Yeliz Balıbey de klasik otomobilleriyle İstanbul'dan Ayvalık'a geldiklerini belirterek, "İki günlük bu etkinliğimizde dere, tepe Ayvalık'ı gezeceğiz. Bu ralliye katılan tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum. " diye konuştu.

Ralliye Ankara'dan katılan yarışmacılardan Semih Kadir Yıldırım ise Ayvalık'taki ralliye 2012 yılında da katıldığını belirterek, "Oğlum Beyazıt, o yıllarda henüz çocuktu. Şimdi ise benimle bu yarışmaya katıldı. Başkentten çoluk çocuk gelip bu yarışmaya katıldık. Tekrar şansımızı deneyeceğiz, inşallah başarılı sonuçlar alırız." dedi.