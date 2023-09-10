Türkiye Kart nedir, nasıl alınır? Türkiye Kart başvurusu nereden yapılır, hangi illerde geçerli?

Türkiye Kart nedir ve nasıl alınır soruları gündeme gelirken, Türkiye Kart başvurusu nereden yapıldığı merak ediliyor. Türkiye Kart Projesi'nde tüm ulaşım hizmetlerinden ve finansal sistemden faydalanma imkanı sunulduğunu belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni Türkiye Kart hakkında bilgi verdi. Peki, Türkiye Kart nedir, nasıl alınır? Türkiye Kart başvurusu nereden yapılır?

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye Kart'ın pilot uygulamasının Konya'da tamamlandığını bildirdi. Vatandaşlar, Türkiye Kart nedir ve Türkiye Kart nasıl alınır merak ediyor. Türkiye Kart başvurusu nereden yapılır ve Türkiye Kart hangi illerde geçerli olduğu gündeme geliyor. Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nasıl alınır? Türkiye Kart başvurusu nereden yapılır? Türkiye Kart hangi illerde geçerli? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE KART NEDİR?

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Kart Projesi'nde tüm ulaşım hizmetlerinden ve finansal sistemden faydalanma imkanı sunulduğunu belirtti. Uraloğlu, Türkiye Kart'ın pilot uygulamasının Konya'da tamamlandığını bildirerek, İstanbul'da yeni havalimanı metro hattı entegrasyonunun da hazır olduğuna dikkati çekti.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda 2023 sonuna kadar hedefimiz 6 ilde projeyi devreye almak. TCDD ve TCDD Taşımacılık tarafından işletilen tüm raylı sistemlerde Türkiye Kart'ın devreye alınmasına yönelik çatı sözleşme süreçleri de devam ediyor. GAZİRAY, BAŞKENTRAY ve İZBAN hatlarında sözleşme sonrası entegrasyon süreçleri başlatılacak. İlerleyen süreçte diğer belediyeler ve operatörler, sisteme dahil edilerek, projenin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Türkiye Kart Projesi ulaşım sektörüne önemli bir dönüşüm getirecek. Vatandaşlarımız daha kolay, hızlı ve etkili bir şekilde ulaşım ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

TÜRKİYE KART NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yıl sonunda Rize dahil 6 ilde uygulamaya alınacak Türkiye Kart toplu ulaşımın yanında POS ve ATM cihazlarında, belediye harçları, vergi, otopark ve taksi ödemeleri ile anlaşmalı iş yerlerinde, yiyecek ve içecek otomatlarında kullanılabilecek. PTT kanalları, bankalar ve devlet kurumları, online kanallar, mobil uygulama ve anlaşmalı iş yerleri üzerinden yükleme işlemleri de yapılabilecek.

TÜRKİYE KART NASIL ALINIR?

Türkiye Kart'ı almak için herhangi bir PTT şubesine giderek alabilirsiniz.

TÜRKİYE KART HANGİ İLLERDE GEÇERLİ?

Uygulamanın 81 ilde yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğüne işaret eden Uraloğlu, "Proje kapsamında amacımız, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin sunulduğu ulaşım sektöründeki tüm paydaşların dahil olacağı bir takas, switch, mahsuplaşma ve operasyon merkezinin kurulmasıyla Türkiye Kart'ı her alanda devreye almak, Türkiye Kart'ın ulaşım araçları, para transferleri, alış-veriş ve birçok ihtiyaçlarda tek kart olarak kullanılabilmesini sağlamak." ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kayseri, Yozgat ve Gümüşhane belediyeleriyle sözleşme süreçlerinin de tamamlandığını vurguladı.