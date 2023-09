"Türkiye Kart" ilk kez Konya'da uygulanmaya başlandı

KONYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, tüm ulaşım hizmetlerinden ve finansal sistemden faydalanma imkanı sunan Türkiye Kart projesi, pilot uygulaması tamamlanan Konya'da uygulanmaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile birlikte Konya'da pilot uygulaması başarıyla tamamlanan Türkiye Kart Projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen toplantıda konuşan PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, PTT'nin Türkiye'de yaşanan birçok teknolojik gelişmede payı bulunduğunu ifade etti. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de her zaman teknolojik gelişimlerde yaptığı yenilikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Türkiye Kart Projesi'ne büyük destek verdiğini dile getiren Gülten, " Türkiye Kart 4 yıldır devam eden bir süreç. Cumhurbaşkanlığı Eylem Planına girmiş. Ulaştırma Bakanlığımızın desteği ile stratejik planlarında yer alan Türkiye Kart projesini Konya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte uygulamaya geçirmiş bulunuyoruz. Toplu ulaşımda her kent ayrı ayrı uygulamalarda buluyorlar. Ücret toplama sistemi de elektronik sistemi kullanan birçok kentimizin dışında herhangi bir ücret sistemi bulunmayan kentlerimiz de var. Teknolojik olarak ücret toplama sistemi kullanan ve toplu ulaşımda yaşanan gelişmeler bütün kentlerin birbiri ile olan iletişimini sağlayamıyor. Dünya'da örneği olmayan ve toplu ulaşımda örneği olmayan bir sistemdir. Tek başına toplu ulaşım alanında kalmayacak bu kart ama şu anda öncelik olarak toplu ulaşım ile ilgili ülke içerinde büyük bir israfa neden olan kartla ilgili konuları ortadan kaldıracak bir teknolojidir. Uygulama Konya'da başladı. Konya'da kullanılan şehir kartları bu uygulamadan etkilenmeyecek. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sağlamış olduğu Türkiye Kartları da kabul ederek tarifelerde çalışmasını sağlamış bulunuyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi ile başladık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile devam ediyoruz. Yozgat ve Gümüşhane'de de kurulumlara devam edeceğiz. Ulaştırma Bakanlığımızın işlettiği tüm hatlarda Türkiye Kart kullanılmaya devam edecek. Tüm Türkiye'de, Türkiye Kart'ın geçmediği bir toplu taşıma olmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Konya Modalı Belediyecilik anlayışıyla her önder ve lider olmaya çalışıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Türkiye için önemli bir başlangıcı gerçekleştireceklerini belirterek, "Türkiye için önemli bir başlangıcı birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız Türkiye'deki büyük sorunu ortadan kaldırmak için efor sarf ediyor. Her yıl milyonlarca kartın boşa gittiği, özellikle iç turizmin hareketlendiği bu dönemde ulaşımla ilgili şehirlerimizin bir birine yakınlaştığı bir zamanda insanların en önemli problemlerinden birisi de gittikleri şehirde toplu ulaşımı kullanma konusunda oluşan zahmetlerdi. ya yeni bir kart alıp ödemeniz, yeni başvuru yapmanız, öğrenciyseniz bununla ilgili işlemler ciddi manada seyahatinizde vakit alıyor hale gelmişti. Şu an itibariyle birlikte başardığımız bu işle, almış olduğumuz karar tüm Türkiye'de artık toplu ulaşımı kesintisiz bir şekilde kullanma imkanına kavuşmuş olacak. Tabi bu çok zor ve zahmetli bir iş. Çünkü her şehrin kendi altyapısı var, kendi sistemi var. Bu sistemin zorlukları ve problemleri var. Ama önemli olan bir yerden başlamaktır. PTT Genel Müdürlüğümüze bizi seçtikleri için ben de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışıyla her manada önde ve önder olmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Altay, "Özellikle, kurumsal konularda artık Konya Büyükşehir Belediyesi de merkezi hükümetle birlikte çalışma kültürüne ulaştı. Çözüm üretme başarısı elde etmiş bir kurum olarak öne çıkmakta. Dolayısıyla tarihin bu önemli anında ilk uygulamanın Konya'da uygulanıyor olması bizim için çok kıymetli ve önemli. Tüm Türkiye'ye ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bundan sonra da birlikte çalışmalarımıza aralıksız ve kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Yerelde kullanılan Konyakart'la ilgili herhangi bir değişim ya da dönüşüm gerekmediği bilgisini paylaşan Başkan Altay, "Bunu kullanabileceksiniz. Ama temin ettiğimiz Türkiye Kart sizi, inşallah bugün Konya'da ama ileride 81 ilimizde tüm toplu ulaşımı tek elden, tek kartla kullanma imkanına kavuşturmuş olacak. Onun için Türkiye adına çok önemli bir dönüşüm olduğunu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Konya'nın bankacılık kartlarını tüm toplu ulaşım araçlarında kullanmasında dünyadaki ilk şehir olduğunu da anımsatan Başkan Altay, "Banka kartı ile toplu ulaşımı ilk kullanan şehiriz. Yine, elektronik kartları toplu ulaşımda kullanan ilk iki şehirden birisi Konya'dır. Öte yandan toplu ulaşım ücret toplama sistemini kendisi işleten Türkiye'deki ender şehirlerden biriyiz. Dolayısıyla biz bu konuda geçmişten itibaren önemli işler yapıyoruz. Onun için PTT ile Türkiye Kart konusunda çalışmak bizim için kıymetli ve önemli bir başlangıç" diye konuştu.

"Türkiye'de öğrenci biletinin en ucuz olduğu şehir yine Konya"

Konya'da otobüslerin neredeyse günde 100 bin kilometre yol yaptığını buna rağmen Türkiye'de öğrenci biletinin en ucuz olduğu şehrin yine Konya olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Şu an itibariyle Konya'da öğrenci bileti 4 lira. Ankara, İstanbul, İzmir ve benzeri Büyükşehirlere göre neredeyse yarı fiyatına öğrenci kardeşlerimizi toplu ulaştırma imkanından faydalandırıyoruz. Yine sivil bilette de Türkiye'nin en ucuz 3. Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz. Bunun birlikte bir taraftan da yaklaşık 1 milyar lira maliyetle 177 yeni çevreci otobüsümüzü şehrimize kavuşturduk. Yine Ulaştırma Bakanlığımızla Konya için hayati bir iş yapıyoruz. Aynı zamanda KONYARAY'ın başlangıcını yaptık. İnşallah banliyömüz da tamamlandığında Konya yine Türkiye'de bu manada önemli bir işi başarmış olacak" ifadelerini kullandı.