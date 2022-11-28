Toplu taşımada yeni dönem çalışmaları devam ediyor. Türkiye Kart uygulaması ile yaşlı vatandaşların Türkiye'nin 81 ilinde ulaşım hizmetinden rahatça faydalanması amaçlanıyor. Kimlerin faydalanabileceği ve ne zaman çıkacağı merak edilen Türkiye kart araştırılıyor. Peki, Türkiye kart çıktı mı? Türkiye kart ne zaman çıkacak? Türkiye kart nedir?

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Türkiye'nin her yerinde geçerli olacak Türkiye Kart uygulaması başlatılıyor. Türkiye Kart her yerde geçerli olacak. Türkiye Kart çalışmasında son aşamaya gelinirken kimlerin bu karttan yararlanabileceği ise merak konusu oldu. Peki, Türkiye kart çıktı mı? Türkiye kart ne zaman çıkacak? Türkiye kart nedir? İşte detaylar haberimizde...

TÜRKİYE KART NEDİR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Emre Ayözen, yeni proje hakkındaki detayları paylaştı. Türkiye Kart için çalışmaların başladığını ifade eden Ayözen, uygulamanın farklı şehirlerde kullanılabilecek kart uygulaması olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE KART NEDİR, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Emre Ayözen, herkes için hareketlilik uygulamasına yönelik yazılım çalışmalarına başladıklarını belirterek, farklı şehirlerde de kullanılabilecek Türkiye Kart projesinin yaygınlaştırılacağını söyledi.

Türkiye gazetesinden Esma Altın'a konuşan Ayözen, "Yaşlı ve engelli bireylerimizin sosyal, ekonomik hayata katılımlarını artırmak için canlı bağlantı sağlama gibi PTTKart'la entegre bir uygulama üzerinde çalışıyoruz. Yine bu uygulamayla birlikte refakatçi uygulamasını da hizmete almış olacağız" dedi.

Emre Ayözen sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye Kart kesintisiz hizmeti bu uygulamanın içerisine dahil etmeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla birlikte planlıyoruz. Bu anlamda yaşlılarımızın farklı şehirlerde entegre bir şekilde hiçbir başka kartı almadan tek kart vasıtasıyla yolculuklarını gerçekleştirmesini sağlayacağız. Bu çalışmayı da Konya ilinden pilot olarak başlatıyoruz."

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten'de daha önce yaptığı açıklamada, birçok belediye ile toplu ulaşımın Türkiye Kart ile yapılması konusunda anlaştıklarını kaydetmişti.

Gülten, "Örneğin, İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla Konya'daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.