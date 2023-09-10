Türkiye Kart çıktı mı, ne zaman çıkacak? Türkiye Kart nereden alınır, kimler alabilir? Türkiye Kart'ın özellikleri!

Türkiye Kart ne zaman çıkacak ve Türkiye Kart nereden alınır sorularına yanıt aranıyor. Türkiye Kart çıktı mı ve Türkiye Kart'ı kimler alabilir merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye Kart hakkında bilgi verdi. Türkiye Kart'ın özellikler nelerdir ve Türkiye Kart ne işe yarar gündeme geliyor. Peki, Türkiye Kart çıktı mı, ne zaman çıkacak? Türkiye Kart nereden alınır, kimler alabilir?

Türkiye Kart çıktı mı, ne zaman çıkacak ve Türkiye Kart nereden alınır, kimler alabilir soruları gündeme geliyor. Türkiye Kart ile ulaşımdan alışverişe, para transferlerinden birçok alana kadar her şey tek kartta olacağı açıklandı. Türkiye Kart çıktı mı, ne zaman çıkacak? Türkiye Kart nereden alınır, kimler alabilir? sorularına yanıt aranıyor. Türkiye Kart çıktı mı, ne zaman çıkacak? Türkiye Kart nereden alınır, kimler alabilir? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE KART ÇIKTI MI?

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart projesinin pilot uygulamasının Konya'da tamamlandığını, 81 ilde yaygın hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydederek, "İlk adımı Konya'da attık. Kayseri, Yozgat ve Gümüşhane'de, belediyeler ile sözleşme süreçleri de tamamlandı." dedi.

TÜRKİYE KART NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tüm ulaşım hizmetlerinden ve finansal sistemden faydalanma imkânı sunan Türkiye Kart ile ilgili olarak "Proje kapsamında amacımız, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin sunulduğu ulaşım sektöründeki tüm paydaşların dahil olacağı bir takas, switch, mahsuplaşma ve operasyon merkezinin kurulması ile Türkiye Kart'ı her alanda devreye sokmak. Türkiye Kart'ın ulaşım araçları, para transferleri, alış-veriş ve birçok ihtiyaçlarda tek kart olarak kullanılabilmesini sağlamak." diye konuştu.

TÜRKİYE KART NEREDEN ALINIR?

Türkiye Kart'ı almak için herhangi bir PTT şubesine giderek alabilirsiniz.

TÜRKİYE KART KİMLER ALABİLİR?

Bakan Uraloğlu, "Konya'da teknik altyapı süreçleri tamamlandı. İstanbul'da yeni havalimanı metro hattı entegrasyonu da hazır. Kayseri Büyükşehir, Yozgat ve Gümüşhane Belediyeleri ile sözleşme süreci bitti. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda 2023 yılı sonuna kadar hedefimiz 6 ilde projeyi devreye sokmak. TCDD ve TCDD Taşımacılık tarafından işletilen tüm raylı sistemlerde Türkiye Kart'ın devreye alınmasına yönelik çatı sözleşme süreçleri de devam ediyor. GAZİRAY, BAŞKENTRAY ve İZBAN hatlarında sözleşme sonrası entegrasyon süreçleri başlatılacak. İlerleyen süreçte diğer belediyeler ve operatörler, sisteme dahil edilerek, projenin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Türkiye Kart Projesi ulaşım sektörüne önemli bir dönüşüm getirecek. Vatandaşlarımız daha kolay, hızlı ve etkili bir şekilde ulaşım ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

TÜRKİYE KART'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Yıl sonunda 6 ilde kullanılmaya başlanacak olan Türkiye Kart, toplu ulaşım ile birlikte POS ve ATM cihazlarında, belediye harçları ve vergi ödemeleri, otopark ödemeleri, anlaşmalı iş yerleri, taksi ödemeleri, yiyecek ve içecek otomatlarında kullanılabilecek. Ayrıca, PTT kanalları, bankalar ve devlet kurumları, online kanallar, mobil uygulama ve anlaşmalı iş yerleri üzerinden yükleme işlemleri de yapılabilecek.